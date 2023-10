Bei Sophia Bush und Ashlyn Harris hat es gleich gefunkt!

Sophia Bush (41) und Ashlyn Harris (38) haben sich nicht gesucht, aber gefunden. Seit einigen Wochen gibt es Gerüchte, dass die beiden zusammen sind. Während die Schauspielerin gerade nach nur 13 Monaten Ehe die Scheidung von ihrem Partner Grant Hughes eingereicht hat, ist auch die Fußballerin seit Anfang des Monats von Alexandra Krieger (39) getrennt. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Liebe noch nicht. Ein Insider behauptet jetzt aber, dass es zwischen Sophia und Ashlyn richtig gut läuft!

"Es ist erst ein paar Wochen her, dass sie sich zum ersten Mal offiziell verabredet haben, aber die Dinge fühlen sich schon sehr natürlich an", erzählt ein Insider US Weekly. Sophia und Ashlyn hätten viele Gemeinsamkeiten und würden die gemeinsame Zeit sehr genießen. Kennengelernt haben die beiden sich wohl im Juni beim Cannes Lions International Festival of Creativity: "Sophia und Ashlyn bestehen darauf, dass sie nur befreundet waren, aber nach allem, was man hört, hat die Chemie sofort gestimmt. [...] Die Funken flogen", betont ein weiterer Informant.

Entgegen den Gerüchten sei aber noch nichts zwischen den beiden gewesen, während sie noch mit ihren Partnern verheiratet waren. Erst nach ihrem jeweiligen Ehe-Aus seien Sophia und Ashlyn sich letztlich nähergekommen und hätten sich "über ihre Trennungen und den Neuanfang verbunden."

Getty Images Grant Hughes mit seiner Frau Sophia Bush 2023

BFA Ashlyn Harris, Rennae Stubbs und Sophia Bush im September 2023

Getty Images Alexandra Krieger mit ihrer Frau Ashlyn Harris, Februar 2023

