Wie konnte sich Sarah Liebich in Ex Nico Legat verlieben?

Sarah Liebich und Nico Legat (26) machen als Ex-Paar bei Prominent getrennt keine besonders gute Figur. Der Sohn von Thorsten Legat (55) fällt in erster Linie durch seinen Alkoholkonsum und seine abfälligen Kommentare auf. Eine Frage scheint die Fans der Show daher besonders zu interessieren: Wie konnte sich Sarah überhaupt in Nico verlieben? "Ich kann es mir heute selbst nicht erklären", gesteht sie jetzt auf Instagram, stellt jedoch klar: "Fakt ist, Nico kann auch anders." Die Influencerin gibt zu bedenken, dass ihr Ex in den vergangenen Jahren eine immense Veränderung durchgemacht hat. Bekümmert stellt sie fest: "Ich weiß selbst nicht wirklich, was aus ihm geworden ist."

Was genau der Ursprung für den Charakterwandel des Reality-Sternchens sei, darüber könne sie nur spekulieren. "Grundsätzlich glaube ich einfach, er ist ein schwacher Charakter und dieses ganze Reality-TV tut ihm nicht gut", meint Sarah. Gestartet hatten die beiden ihre Laufbahn im TV gemeinsam – bei Temptation Island zerbrach ihre Liebe jedoch, nachdem Nico vor der Kamera mit der Verführerin Siria intim wurde. Seither nahm der Wuppertaler auch an anderen Formaten teil, wie zum Beispiel The 50 an der Seite seines Vaters. Die gelernte Bankkauffrau resümiert: "Es ist ein Betteln nach der Anerkennung, die er sich wünscht."

Bei "Prominent getrennt" deutet Sarah außerdem an, dass sie Nicos Elternhaus in Teilen für sein Verhalten verantwortlich macht. Davon will sein Vater Thorsten nichts wissen. Der ehemalige Fußballprofi distanzierte sich in einem harten Statement auf Instagram von den Taten und der Wortwahl seines Sohnes: "Das ist nicht die Handschrift von Thorsten Legat und Alexandra. Wir sind zutiefst enttäuscht als Eltern und schämen uns dafür!"

RTL Sarah Liebich und Nico Legat bei "Prominent getrennt"

RTL Nico Legat bei "Prominent getrennt"

