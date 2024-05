After-Baby-Body: Rumer Willis macht sich selbst keinen Druck

Rumer Willis (35) ist schon ein Jahr Mama der kleinen Louetta. Jetzt spricht die Tochter von Bruce Willis (69) und Demi Moore (61) über ihr Verhältnis zu ihrem Körper nach der Schwangerschaft. Auf der Premiere ihres neuen Filmes "My Divorce Party" plaudert sie gegenüber Daily Mail aus, dass sie ihre Tochter nach der Geburt stillt und ihrem Körper deswegen den nötigen Freiraum gibt. "Wenn überhaupt, dann esse ich wahrscheinlich unbeschwerter. Ich stille immer noch, also nehme ich alles, was ich mir selbst wegnehme, auch [meiner Tochter] weg", erklärt die Schauspielerin.

In dem Interview berichtet Rumer auch davon, wie stark ihre Familie trotz vieler Rückschläge zusammen hält. Dabei ist ständiger Kontakt wichtig – und selbst Louetta freut sich schon über FaceTime-Anrufe! "Sie versucht, das Telefon zu nehmen und zu sehen, wer dran ist, und strahlt währenddessen bis über beide Ohren", schwärmt die 35-Jährige. Auch Oma Demi genießt die Zeit mit ihrem Enkelkind offenbar in vollen Zügen, wie Rumer erzählt: "Ich glaube, dass Omas in gewisser Weise ganz anders handeln als Mütter, weil sie all die Freude [eines Kindes] haben, ohne die Verantwortung zu tragen."

Ende April vergangenen Jahres begrüßte Rumer mit ihrem Partner Derek Richard Thomas ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt. Offiziell ein Paar sind die beiden erst seit November 2022. Bei einem Kind soll es aber offenbar nicht bleiben: Kürzlich verriet die "Schön bis in den Tod"-Darstellerin in ihrer Instagram-Story, dass sie sich zeitnah weiteren Nachwuchs wünschen würde.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter im Urlaub, April 2024

Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis

