Darum leben Elyas M'Barek und seine Frau Jessica in New York

Elyas (40) und Jessica M'Barek hat es in die USA verschlagen! Der Schauspieler und seine Partnerin haben sich im vergangenen Jahr bei einer romantischen Zeremonie auf Ibiza das Jawort gegeben. Abgesehen davon ist nicht viel über ihre Beziehung bekannt. Im Februar zeigten sich die beiden dann aber zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Jetzt sprach Jessica sogar über ihren Umzug: Sie und Elyas leben inzwischen in New York – doch was hat sie dorthin verschlagen?

Im Gala-Interview plauderte die 35-Jährige aus, dass sie und Elyas gerade eine Wohnung im Stadtteil Dumbo bezogen haben: "New York ist der perfekte Platz für uns zwei." Für Jessica ist das Leben in der Metropole auch nichts Neues – sie wohnt schon seit über 20 Jahren dort. Daher kennt sie sich offenbar gut aus und hat ihrem Mann auch schon ihren Lieblingsort gezeigt, das Nitehawk Cinema: "Wir lieben es beide, Indie-Filme zu sehen und es gibt hier immer ein passendes Menü zum Film. Außerdem gibt es gesalzenes Trüffel-Popcorn, das wir geradezu inhalieren."

Elyas hatte bereits im vergangenen Jahr betont, dass er sich auf jeden Fall eine gemeinsame Familie mit Jessica vorstellen könne. Das Wichtigste sei für ihn jedoch, in Zukunft genauso glücklich zu sein: "Egal, ob ich vier Kinder, fünf Hunde und ein Haus mit Garten habe – das sind nur Äußerlichkeiten. Ich möchte mit 50 noch genauso zufrieden sein wie jetzt."

Getty Images Jessica und Elyas M'Barek im März 2023

Instagram / elyas_mbarek Jessica und Elyas M'Barek in ihren Flitterwochen

Getty Images Elyas M'Barek und seine Frau Jessica, Berlinale 2023

