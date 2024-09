Zum Hochzeitstag: Elyas M'Barek macht Jess Liebeserklärung

Elyas M'Barek (42) und seine Ehefrau Jessica haben gestern ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert. Anlass genug für den erfolgreichen Schauspieler, seiner Frau auf Instagram eine rührende Liebeserklärung zu machen. "Heute zwei Jahre verheiratet mit dem wundervollsten Menschen! Ich bin dankbar, dein Ehemann zu sein und dich in meinem Leben zu haben. Liebe dich über alles und jeden Tag mehr", schrieb der Fack Ju Göhte-Star unter einem Schwarz-Weiß-Bild, das sie als Braut und Bräutigam zeigt.

Und nicht nur Elyas feiert ihr Liebesglück im Netz: Auch Jess hält mit ihren Gefühlen nicht hinterm Berg. Auf seinem Social-Media-Profil postet das Model einen gemeinsamen Schnappschuss, auf dem die Turteltauben eng aneinandergekuschelt, in lässigen Strandoutfits gekleidet, um die Wette strahlen. "Unsere Liebesgeschichte ist mein absoluter Favorit. Alles Gute zum Hochzeitstag", schreibt die Frau des Schauspielers zu dem Pärchenfoto.

Das glückliche Paar, das sich vor zwei Jahren das Jawort gab, lebt heute in New York und genießt das Leben in der pulsierenden Metropole. Jessica, die anders als ihr Liebster bereits seit 20 Jahren in der US-amerikanischen Großstadt lebt, verriet im Gala-Interview: "New York ist der perfekte Platz für uns zwei." Besonders das Nitehawk Cinema habe es den beiden angetan, da sie dort ihre Leidenschaft für Indie-Filme und gesalzenes Trüffel-Popcorn ausleben können.

Instagram / elyas_mbarek Jessica und Elyas M'Barek im Februar 2023

Instagram / elyas_mbarek Jessica und Eylas M'Barek, 2024

