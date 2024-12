So sieht Elyas M'Barek in "Smillas Gespür für Schnee" aus

"Smillas Gespür für Schnee" wird von Fans mit Spannung erwartet. Die Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Peter Høeg aus dem Jahr 1992 und verspricht Nervenkitzel pur. Nun veröffentlicht Constantin Film erste Fotos des internationalen Projekts. Die deutschen Zuschauer können sich auf Elyas M'Barek (42) freuen, der die Figur Rahid verkörpert. Ein Bild der Produktion zeigt den Schauspieler, wie er mit ernster Miene in der Kälte steht. Auch mit dabei ist der Brite Henry Lloyd-Hughes, der den Expeditionsleiter Tork spielt. Die Titelrolle der Smilla Jaspersen übernimmt die Dänin Filippa Coster-Waldau.

Die Serie spielt im Kopenhagen des Jahres 2040, in einer Zukunft, die von Überwachung und einer drohenden Energiekrise geprägt ist – und erzählt die Geschichte von Smilla, einer zurückgezogenen jungen Frau, die einen Inuit-Jungen kennenlernt. Als das Kind unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, begibt sie sich auf die Suche nach der Wahrheit. Ihre Ermittlungen führen sie nach Grönland und tief hinein in gefährliche politische Machenschaften. Smillas außergewöhnliche Fähigkeiten sind der Schlüssel zu Antworten über den Tod des Jungen und zu ihrer eigenen Identität.

Nachdem Elyas jahrelang über die Fernsehbildschirme in Deutschland geflimmert ist, macht er sich nun offenbar bereit für eine internationale Karriere. Dazu passt auch sein aktueller Wohnort: Gemeinsam mit seiner Frau Jessica lebt der Frauenschwarm in New York. "New York ist der perfekte Platz für uns zwei", schwärmte die US-Amerikanerin im vergangenen Jahr gegenüber Gala. In der Großstadt verbringen die beiden Turteltauben ihre Zeit am liebsten im Kino. Das Model berichtete von seinem liebsten Filmtheater: "Wir lieben es beide, Indie-Filme zu sehen – und es gibt hier immer ein passendes Menü zum Film. Außerdem gibt es gesalzenes Trüffel-Popcorn, das wir geradezu inhalieren."

Constantin Film / Andrej Vasilenko Henry Lloyd-Hughes in "Smillas Gespür für Schnee"

Getty Images Jessica Riso und Elyas M'Barek, Schauspieler

