Wegen Affäre? Sydney Sweeney plant Hochzeit aktuell nicht

Wie steht es um Sydney Sweeneys (26) Hochzeitspläne? Die Schauspielerin ist eigentlich mit Jonathan Davino verlobt. In den vergangenen Monaten waren aber immer wieder Gerüchte in Umlauf gekommen, dass sie etwas mit ihrem "Anyone But You"-Co-Star Glen Powell (35) am Laufen hat. Erst vor wenigen Tagen hatten sie sich bei der Premiere des Films ziemlich vertraut miteinander gezeigt. Doch was ist mit Jonathan? Sydney gibt nun Auskunft über ihre Hochzeitspläne!

Im Interview mit Entertainment Tonight erzählte die 26-Jährige, dass sie bisher noch kein Datum für die Trauung habe. Sie sei beruflich zu sehr eingebunden: "Ich bin so hart am Arbeiten. Ich bin ein Workaholic und ich liebe es." Zudem betonte sie, dass es unglaublich sei, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen man gerne zu tun haben möchte. "Es ist erstaunlich, jemanden zu haben, der einen anfeuert und der das, was man tut, voll und ganz unterstützt", gab Sydney preis.

Sowohl Glen als auch Sydney haben sich bereits zu den Liebesspekulationen geäußert. Der 35-Jährige hatte gegenüber Men's Health zu verstehen gegeben, dass diese "verwirrend und unfair" seien: "Jetzt weiß ich, dass es einfach zum Job dazu gehört." Seine Kollegin hatte zuvor im Variety-Interview verraten, dass ihr die Gerüchte egal seien: "Wir haben so viel Spaß zusammen und wir respektieren einander so sehr."

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney im Dezember 2023

MEGA Sydney Sweeney und Jonathan Davino am Flughafen

Getty Images Glen Powell mit Sydney Sweeney bei der Promo von "Anyone But You"

