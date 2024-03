Michael Ballack und seine Sophia teilen sonnige Urlaubsgrüße

Seit knapp zwei Jahren hat Michael Ballack (47) nun schon eine neue Frau an seiner Seite: das rund 22-jährige Model Sophia Schneiderhan. Für gewöhnlich hängen die zwei ihre Liebe nicht an die große Glocke, nun teilt der Fußballspieler aber süße Bilder aus ihrem Urlaub auf den Malediven! Auf den Fotos auf Instagram posiert das glückliche Paar unter anderem am traumhaften Palmenstrand, während der Kicker liebevoll seinen Arm um seine Liebste legt. Ein weiteres Foto zeigt Michael und Sophia beim Spielen von Brettspielen. Glücklich strahlen sie in die Kamera.

Auf den anderen Bildern und Videos teilt der Sportler weitere Eindrücke seiner Reise ins Paradies. So ist auch ein Clip dabei, auf dem er gemeinsam mit Sophia abends auf Fahrrädern fährt oder sich ein riesiger Fischschwarm im Meer tummelt. "Was für ein Abenteuer und eine schöne Zeit auf den Malediven", schwärmt Michael unter seinem Beitrag. Aber auch das Model teilt auf seinem Account mehrere Fotos der Traumreise.

Erstmals publik wurden die Neuigkeiten der neuen Liebe des Görlitzers im Mai 2022. Damals behauptete ein Insider gegenüber Bunte, Michael Hand in Hand mit einer hübschen Frau in Berlin gesehen zu haben. Auch mehrere leidenschaftliche Küsse sollen bereits ausgetauscht worden sein.

Anzeige

Instagram / michaelballackofficial Sophia Schneiderhan und Michael Ballack, 2024

Anzeige

Getty Images Michael Ballack und Sophia Schneiderhan bei den The Best Fifa Football Awards

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de