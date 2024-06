Für Millionenbetrag: Michael Ballack verkauft Luxus-Ferrari

Fans können eines von Michael Ballacks (47) wohl wertvollsten Besitztümern erwerben. Der Ex-Kicker verkauft nämlich seinen Ferrari 250 GT SWB California Spider. Wie unter anderem Bild berichtet, soll das Cabrio Mitte August unter den Hammer kommen. Allerdings wird er in Monterey im US-Bundesstaat Kalifornien versteigert, für deutsche Fans des Fußballers wird es also eher schwer, an den Wagen zu kommen. Und dabei schaffte Michael sich damals eine echte Rarität an: Der Ferrari war 1960 der erste seines Modells und soll einen geschätzten Wert von 16 bis 18 Millionen US-Dollar haben, das sind in etwa 15 bis 17 Millionen Euro. Warum der ehemalige Nationalspieler den Oldtimer verkauft, ist nicht bekannt.

Dabei verbindet Michael wohl eine lange Beziehung mit seinem Auto. Er soll das Gefährt während seiner Zeit beim FC Chelsea erworben haben – wie viel es ihn damals kostete, machte er wohl nicht öffentlich. Laut The Sun hat er sich aber nicht ganz ohne Grund für den italienischen Autohersteller entschieden. Dieser ist schließlich bekanntermaßen auch ein wichtiger Teil der Formel 1. Dass es ein Ferrari wurde, habe damals offenbar auch an der engen Freundschaft zu Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) gelegen. Der fuhr nämlich zeitgleich noch für Ferrari Rennen.

Vielleicht möchte Michael sich aber auch einfach von alten Dingen trennen und ein neues Kapitel in seinem Leben einläuten. Immerhin scheint es im Privatleben des 47-Jährigen derzeit ziemlich gut zu laufen. 2022 stellte er der Öffentlichkeit seine neue Freundin, das Model Sophia Schneiderhan, vor. Während die beiden sich zunächst noch bedeckt hielten, zeigen sie sich mittlerweile auch auf dem roten Teppich. Erst vor wenigen Wochen besuchten die beiden zusammen ein Event in Hamburg und machten vor den Fotografen einen strahlenden Eindruck.

Getty Images Michael Ballack, 2010

Getty Images Michael Ballack and Sophia Schneiderhan im April 2024

