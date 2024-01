Steht auf Mäuschen: Kim macht Bachelor Dennis klare Ansage

Das lässt sich Kim Komnenić nicht gefallen! Seit wenigen Wochen steht bei RTL wieder alles im Zeichen der Liebe und der roten Rosen. Dieses Mal suchen aber gleich zwei Männer bei Die Bachelors nach der Partnerin fürs Leben. Das wird besonders spannend – denn nicht nur die Rosenkavaliere können sich entscheiden, sondern auch die Frauen dürfen das Lager wechseln! Hat es sich Dennis nun etwa bei Kim verscherzt?

In einem Gespräch unter vier Augen konfrontiert die Beauty den Rosenkavalier und wirft ihm vor, dass er andere Mädels ihr vorziehen würde. "Ich kann dich ja nicht kennenlernen, wenn wir nicht sprechen", stellt Kim klar und fügt missmutig hinzu: "Ich habe manchmal das Gefühl, dass du eher auf so kleine Mäuschen stehst. [...] Wenn du das brauchst, dann bin ich das nicht." Trotz ihrer anhaltenden Diskussion beschließen die beiden, sich weiter kennenlernen zu wollen, um zu gucken, ob es zwischen ihnen doch passen könnte. Dennis hat die Konfrontation aber nicht allzu gut aufgefasst: "Mit diesem Gespräch hat sie sich mehr von mir entfernt, als zu mir bewegt." Am Ende bekommt die Blondine von ihm tatsächlich keine Rose – dafür aber von Sebastian Klaus und wechselt somit in sein Team!

Die Fans scheinen hinter Kim zu stehen – ihnen gefällt Dennis' Verhalten gar nicht! "Genau Dennis, die Frau hat Schuld" oder "Der Dennis will nur Honig ums Maul geschmiert bekommen, sonst wird er ungemütlich", kommentieren die Nutzer fleißig auf X.

RTL / Pervin Inan-Serttas Kim Komnenić, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Sebastian und Kim bei "Die Bachelors"

RTL Kim und Dennis bei "Die Bachelors"

