Keine Rose von Sebastian: So geht es Kim nach Bachelor-Aus!

Für Kim Komnenić ist die Zeit bei Die Bachelors vorbei. Die Beauty kämpfte in dieser Staffel um das Herz des Junggesellen Sebastian Klaus (36) – dieser entschied sich jedoch kurz vorm Finale gegen sie und gab stattdessen Eva (28) und Larissa die letzten beiden Rosen. Diese Entscheidung hat die Content Creatorin offenbar sehr getroffen, wie sie im Promiflash-Interview ausplaudert: "Ich war superenttäuscht. Nach dem Dreamdate habe ich es auch nicht verstanden. Aber als ich auf ihn zugelaufen bin, habe ich es irgendwie schon in seinem Blick gesehen. Ich kam mir auch etwas 'veräppelt' vor. Seine Entscheidung habe ich aber natürlich akzeptiert."

Damit, dass sie so kurz vor dem Finale die Koffer packen muss, habe sie nicht gerechnet. "Wir hatten eine superintensive Zeit zusammen, besonders beim Dreamdate. Man hat sich da noch mal besser kennengelernt, weil man mehr Zeit hatte und er hat so tolle Sachen gesagt, dass ich nicht erwartet habe, keine Rose zu bekommen." Dass Sebastian sich trotzdem gegen sie entschieden hat, sei ihr sehr nahegegangen, da Kim sich laut eigener Aussagen eine Beziehung mit dem Rosenkavalier vorstellen konnte.

Dieser gab aber Larissa und Eva den Vorrang. Die Fans der Show haben jedoch einen ganz eindeutigen Favoriten: In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 14. März, 14 Uhr] stimmten von 1.987 Teilnehmern 1.915 Zuschauer – und damit 96,4 Prozent – dafür, dass Eva die richtige Frau für Sebastian sei. Nur 72 Leser, also 3,6 Prozent – waren der Meinung, dass Larissa am besten zu dem Rosenverteiler passt.

Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas Kim Komnenić, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de