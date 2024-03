Sex nach "Die Bachelors"? Das lief bei Sebastian und Kim!

Sebastian Klaus (36) und Kim Komnenić hatten fernab der Die Bachelors-Kameras weiterhin Kontakt zueinander – funkte es abseits der Show etwa zwischen den beiden? Promiflash hat bei dem Rosenkavalier nachgefragt, denn bei der "Bachelor"-Reunion verriet der Hamburger, dass er und die Drittplatzierte sich privat getroffen haben. "Also, wir haben uns ein einziges Mal getroffen im Januar. Da ist nichts passiert. Also wirklich nichts", gibt das Nordlicht zu und erklärt ferner: "Wir hatten uns dann noch mal im März gesehen, wo wir gemeinsam so ein bisschen was gefilmt haben. [...] Da hatten wir uns halt noch mal einmal kurz getroffen."

Obwohl sich die beiden abseits der Kameras trafen, habe es, wie auch während der Show, nicht gefunkt. Der 36-Jährige schließt eine romantische Zukunft mit der Beauty weiterhin aus und stellt klar: "Wir sind nur befreundet. Das ist der aktuelle Stand und da wird auch nie wieder was laufen." Gegenüber Promiflash deutet Kim hingegen an, dass sie sich mehr erhofft hatte. "Ich war superenttäuscht. Nach dem Dreamdate habe ich es auch nicht verstanden", gibt sie offen zu und erklärt ihre Enttäuschung über das damalige Aus ferner: "Wir hatten eine superintensive Zeit zusammen, besonders beim Dreamdate. Man hat sich da noch mal besser kennengelernt, weil man mehr Zeit hatte und er hat so tolle Sachen gesagt, dass ich nicht erwartet habe, keine Rose zu bekommen."

Eigentlich suchte Kim im Team von Dennis Gries nach der großen Liebe. Von ihm bekam die Influencerin aber damals keine Rose, da es zwischen ihr und dem Sonnyboy kriselte. "Ich habe manchmal das Gefühl, dass du eher auf so kleine Mäuschen stehst. [...] Wenn du das brauchst, dann bin ich das nicht", äußerte sie sich gegenüber dem Rosenkavalier. Daraufhin entschloss sich Dennis' Freund aber dazu, der Blondine eine Chance zu geben und überreichte ihr eine von seinen roten Schnittblumen – die Kim freudig annahm, um Sebastian fortan kennenzulernen.

RTL Sebastian und Kim bei "Die Bachelors"

RTL Kim und Dennis bei "Die Bachelors"

