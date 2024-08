Nach "Die Bachelors"-Pleite: Kim Komnenić datet jemanden

Bei Die Bachelors verguckte sich Kim Komnenić in Sebastian Klaus (36) – der entschied sich aber kurz vor dem Finale gegen die gebürtige Berlinerin. Männertechnisch war es seit der Show recht ruhig um die Blondine – zumindest in der Öffentlichkeit. Ihre Fans lassen bei diesem Thema aber nicht locker: In einer Fragerunde auf Instagram fragt sie ein Nutzer mal wieder, ob sie aktuell jemanden treffe. "Ihr kleinen neugierigen Nasen", lacht die Influencerin verlegen in die Kamera und gibt es schließlich zu: "Ja, es gibt jemanden, den ich gerade kennenlerne."

Was für Neuigkeiten! Die unbekannte Person sei ganz unerwartet in ihr Leben gestolpert – man habe sich beim Sport kennengelernt. "Ich kann mich gerade nicht beschweren. Ist alles gut, alles schön", verrät die Influencerin verlegen. Ob Kim ihren Auserwählten auch bald mal zeigen wird? "Wenn da irgendwann mal ein fester Mann an meiner Seite ist, [...] dann werdet ihr den bestimmt auch zu Gesicht bekommen", versprach sie ihren Fans noch vor wenigen Monaten auf ihrem Social-Media-Account.

Der letzte Mann, mit dem sie die Gerüchteküche zum Brodeln brachte, war ihr Crush aus der Datingshow: Obwohl Sebastian die Beauty in der Sendung nach Hause schickte, gestanden die beiden beim großen Wiedersehen nach dem Finale, sich nach den Dreharbeiten noch einmal privat getroffen zu haben. Es sei aber bei einer unverfänglichen Verabredung geblieben. "Also, wir haben uns ein einziges Mal getroffen im Januar. Da ist nichts passiert. Also wirklich nichts", beteuerte der 36-jährige Rosenkavalier im Interview mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas Kim Komnenić, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Anzeige Anzeige

Die Bachelors, RTL Sebastian und Kim bei "Die Bachelors"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Kim wird bald mehr über ihren unbekannten Date-Partner verraten? Ja, ich denke schon. Nein, ich glaube, Details behält sie erst mal für sich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de