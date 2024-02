Lästerei eskaliert: Bachelors-Leonie bricht in Tränen aus

Zickenalarm ist in diesem Jahr vorprogrammiert! Seit ein paar Wochen nun suchen Sebastian Klaus und Dennis Gries bei Die Bachelors nach der Frau fürs Leben. Nach bereits wenigen Date sind schon die ersten Küsse gefallen. Kein Wunder, dass der Konkurrenzkampf unter den Girls immer größer wird. Und auch die Lästereien nehmen immer mehr zu: Bei einem eigentlich harmonisch geplanten Treffen der zwei Bachelors und ein paar Single-Ladys kommt es zum Eklat!

Bei einem Gruppen-Date in der aktuellen "Die Bachelors"-Folge sucht vor allem Leonie die Nähe zu Rosenkavalier Sebastian. Ein Dorn im Auge von Kim. "Du machst dich aber schon ganz schön an ihn heran, so mit Hemd abnehmen und so", konfrontiert die Blondine die 28-Jährige vor allen anderen Mädels. Der Kölnerin ist das zu viel und sie beschwert sich hinterm Rücken über Kim. Doch dieser Schritt eskaliert komplett, nachdem Selin Leonie auf ihr Verhalten anspricht. Vor Junggeselle Dennis brechen bei der Kölnerin alle Dämme und sie fängt an, vor allen anderen zu weinen.

Die beiden Casanovas können gar nicht mit ansehen, wie sich Leonie total aufgelöst mit Selin von der Gruppe entfernt und eilen zum Trösten herbei. Vor allem Dennis redet der Brautstylistin gut zu. "Durch solche beschissenen Situationen und Momente wirst du nur stärker", versucht er sich aufzubauen. Sebastian sieht das eher ein wenig skeptischer. "Ich kann nicht beurteilen, ob es eine Kleinigkeit war, ob es größer war. [...] Nur, weil jemand den Namen gehört hat, jemand etwas offen anspricht und dann in Tränen auszubrechen, ist für mich dann erst mal so eine Reaktion, wo ich denke: okay, merkwürdig", fasst er seine Gedanken zusammen.

"Die Bachelors" läuft ab dem 17. Januar 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL und eine Woche vorher auf RTL+.

RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

RTL Sebastian und Kim, "Die Bachelors"

RTL Eva und Selin, "Die Bachelors"-Kandidaten

