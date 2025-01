Ex-Bachelor-Kandidatin Kim Komnenić ist frisch verliebt

Ex-Bachelor-Kandidatin Kim Komnenić schwebt auf Wolke sieben. Die Hamburgerin, die in der TV-Show "Die Bachelors" einst um das Herz von Sebastian Klaus (36) kämpfte, verriet nun, dass sie endlich den Richtigen gefunden hat. "Ich habe so einen tollen Mann kennengelernt", schwärmte die Fitness-Influencerin im Gespräch mit RTL. Kennengelernt haben sich die beiden im vergangenen Juli im Fitnessstudio – völlig ungeplant, wie sie erzählte. Noch am selben Tag tauschten sie Nummern aus und standen fortan täglich in Kontakt. Offiziell ist die ehemalige Rosenanwärterin seit dem 1. Oktober mit ihrem neuen Freund zusammen.

Nach einer turbulenten Zeit hat Kim jetzt also ihr Happy End gefunden. Rückblick: In der Sendung hatte Sebastian sich im Finale zunächst für Larissa entschieden. Nach den Dreharbeiten kam es zwar zu einem Treffen zwischen ihm und der drittplatzierten Kim, doch von einer ernsten Beziehung war keine Rede. Später brach er den Kontakt vollständig ab. "Sebastian hat sich komplett abgekapselt und lebt scheinbar nur noch für seine neue Beziehung", erklärte Kim in dem Interview. Die Blondine sieht das allerdings gelassen: "Ich freue mich für die beiden, aber ich muss privat nichts mit denen zu tun haben."

Die Liebe zu seiner neuen Freundin Jenny machte Sebastian im August offiziell. Mittlerweile sind die zwei in Hamburg zusammengezogen. Im Gespräch mit RTL plauderten die beiden Ende November sogar schon über die gemeinsame Kinderplanung. "Ja, doch, es wird schon drüber gesprochen", verriet Jenny.

Die Bachelors, RTL Sebastian und Kim bei "Die Bachelors"

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

