Gerade erst waren sie wiedervereint, da heißt es auch schon wieder Abschied nehmen. Kevin James (53) und Leah Remini (47) spielten fast zehn Jahre lang das Ehepaar Heffernan in der Kultserie King of Queens. Als Doug und Carrie schafften die beiden Schauspieler Seite an Seite ihren Durchbruch. Für die Sitcom "Kevin Can Wait" stand das einstige Serienpaar nun – neun Jahre nach dem Serienende von King of Queens – endlich wieder gemeinsam vor der Kamera. Doch diesmal endete die Zusammenarbeit bereits nach kurzer Zeit: Nach nur zwei Staffeln ist Schluss mit "Kevin Can Wait".

Nachdem CBS die Serie kürzlich abgesetzt hatte, fand Kevin auf seinem Instagram-Account jetzt rührende Worte zum Abschied: "Ich möchte mich bei allen Fans für die Liebe und die Unterstützung bedanken! Es war eine Ehre, täglich mit so tollen Schauspielern, Produzenten, Autoren und einem so tollen Team zu arbeiten! Ich danke euch allen!" Dazu postete der geborene New Yorker ein Foto von einer Lederjacke mit dem "Kevin Can Wait"-Logo. Der Schauspieler wurde über die Absetzung seiner Sitcom ganz sentimental: Er würde die Erfahrungen, die er während der Dreharbeiten gesammelt hat, gegen nichts eintauschen, schrieb er – außer: "Ok, vielleicht gegen eine dritte Staffel."

Auch Leah bedankte sich mit einem emotionalen Post bei dem gesamten Team der Show, insbesondere aber bei Kevin: "Wieder tagein tagaus mit Kevin James zu arbeiten hat mir der Himmel geschickt. Ich habe jeden Tag gelacht, das werde ich am meisten vermissen!", schrieb die 47-Jährige zu einem Bild der beiden. Für die Fans der Serie gibt es einen kleinen Trost: Beim Streaming Dienst Amazon Prime ist die Sitcom noch immer zu sehen!

Instagram / leahremini Leah Remini und Kevin James am Set von "Kevin Can Wait"

