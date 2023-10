25 Jahre "King of Queens"! Das machen die Serienstars heute

King of Queens verbucht einen Meilenstein! Die US-Kultserie feierte vor wenigen Wochen ihr 25. Jubiläum. In insgesamt neun Staffeln mit 207 Episoden verkörperten die Schauspieler Kevin James (58) und Leah Remini (53) das neckische Ehepaar Doug und Carrie Heffernan. Immer an ihrer Seite: Dougs grummeliger, aber liebenswerter Schwiegervater Arthur Spooner. Doch wie ist es den Hauptdarstellern nach all den Jahren ergangen? Die "King Of Queens"-Stars geben Einblicke in ihre Welt von heute.

Kevin James

Ohne seine Figur Doug Heffernan wäre "King of Queens" wahrscheinlich nur halb so lustig. Als IPS-Fahrer erlebt er den täglichen New Yorker Alltagsstress, freut sich nach dem Feierabend auf zu Hause, seine Frau und leckeres Fast Food. Für diese Rolle wurde Kevin sogar mit einem Emmy Award ausgezeichnet. Außerdem feierte er mit Filmen wie "Kindsköpfe" und seiner neuen Comedyserie "The Crew" große Erfolge. Abseits der Kameras ist der Komiker seit 2004 mit Steffiana De La Cruz verheiratet – sie haben vier Kinder zusammen.

Leah Remini

Auch die Schauspielerin ist mit ihrer Figur in der Show "King of Queens" erst so richtig durchgestartet. Auf Instagram drückt die New Yorkerin zum 25. Jubiläum der Sitcom ihre Dankbarkeit zu einem Video aus: "Als die Produktion begann, wusste ich, dass ich hier zu Hause war und ich kann mich glücklich schätzen, ein Teil dieser besonderen Serie gewesen zu sein." Leah ist heute nicht nur als TV-Star erfolgreich. 2016 verfasste sie zudem einen Bestseller über ihre Zeit in der Sekte Scientology.

Jerry Stiller

Er war weit vor dem Beginn von "King of Queens" als erfolgreicher Akteur bekannt. Mit seiner Frau Anne Meara (✝85), die ebenfalls in der TV-Serie mitspielte, war Jerry Jahre lang als Komiker-Duo unterwegs. Auch mit seinem Sohn Ben Stiller (57) stand er unter anderem für den Film "Zoolander 2" vor der Kamera. Dieser war auch sein letzter Film – der Star verstarb 2020 im Alter von 92.

Nicole Sullivan

Sie war vielleicht kein Hauptcharakter, sorgte mit ihrer Art dennoch immer für einen Lacher: Nicole spielte in den frühen 2000ern die Rolle der Hundeausführerin Holly Shumpert. Im wahren Leben kümmert sich die Zweifachmama ebenfalls um die Erziehung ihrer vier Hunde. Hauptberuflich ist die 53-Jährige noch immer Schauspielerin und sogar als Synchronsprecherin aktiv.

Anzeige

Instagram / kevinjamesofficial Kevin James im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Leah Remini im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Jerry Stiller im November 2013

Getty Images Nicole Sullivan im Februar 2023

Instagram / leahremini Kevin James und Leah Remini

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de