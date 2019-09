Kevin James (54) sorgt bald auf Netflix für Lacher! Der King of Queens-Star hatte zuletzt wenig Glück im TV. Seine Sitcom "Kevin Can Wait", in der er wieder mit seiner früheren Serien-Ehefrau Leah Remini (49) zu sehen war, wurde 2018 nach nur zwei Staffeln abgesetzt. Jetzt soll ihm der erfolgreiche Streaming-Dienst mehr Glück bringen: Kevin bekommt seine eigene Sitcom auf Netflix!

Wie Deadline berichtet, spielt der 54-Jährige in "The Crew" den Chef einer NASCAR-Werkstatt. Als eines Tages der Besitzer die Führung des Autorenn-Teams an seine junge Tochter abgibt, muss Kevins Rolle plötzlich mit vielen Veränderungen und neuen, deutlich jüngeren Kollegen klarkommen. Kevin spielt aber nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch der Produzent. Für das Drehbuch hat er sich Two and a half Men-Autor Jeff Lowell mit ins Boot geholt. Einen Starttermin für "The Crew" gibt es bisher noch nicht.

Dass sein vorheriges Projekt so schnell gecancelt wurde, hatte den Komiker sehr getroffen. Auf Instagram schrieb Kevin 2018 zu seinem Abschied: "Ich möchte mich bei allen Fans für die Liebe und die Unterstützung bedanken! Es war eine Ehre, täglich mit so tollen Schauspielern, Produzenten, Autoren und einem so tollen Team zu arbeiten! Ich danke euch allen!"

Frederick M. Brown / Freier Fotograf / Getty Images Kevin James und Leah Remini 2007

Getty Images Kevin James bei der Premiere von "True Memoirs Of An International Assassin"

Getty Images Kevin James bei der Television Critics Association Summer Tour 2016

