Fame Fighting: Diese Männer stehen sich im Ring gegenüber!

Das nächste Duell bei Fame Fighting Challenger steht fest! Die diesjährigen Love Fool-Kandidaten Giuliano Lorenzo Hediger und Franco Klepac werden im Ring ihre noch offene Rechnung begleichen. Das machte jetzt der offizielle Instagram-Account bekannt. In der TV-Show kam es zwischen den Männern nämlich zu einer unschönen Situation. Giuliano und seine Freundin Ariel spielten mit den anderen Kandidaten ein falsches Spiel und gaben vor, Single zu sein. Diese Chance nutzte Single-Mann Franco aus und tauschte innige Küsse mit der Schweizerin aus, die mitmachte, um ihre Beziehung nicht zu entlarven – und das vor den Augen ihres Freundes. Dem ging das Ganze sichtlich gegen den Strich!

Einige Fans vermuteten schon vorher, dass die beiden Männer gegeneinander kämpfen werden. Auf Social Media kommentiert ein Nutzer: "Sage ich doch!" Sowohl Giuliano als auch Franco scheinen bereits einige Anhänger zu haben. In den Kommentaren werden die zwei von ihren Followern angefeuert. Einer scheint den Kampf der beiden aber nicht wirklich ernst zu nehmen und schreibt: "Kampf der Läuche".

Giuliano und seine Ariel haben erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass sie Eltern einer kleinen Tochter geworden sind. Auf Instagram verriet die frischgebackene Mama: "Heute ist mein Geburtstag und du hast mir den schönsten Teddybären der Welt geschenkt!" Giuliano hat also auf jeden Fall doppelte Unterstützung von Ariel und seinem Töchterchen. Der Kampf zwischen Giuliano und Franco kann am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach oder online angeschaut werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / francoklepac_official Franco Klepac, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Für wen seid ihr? Team Giuliano! Team Franco! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de