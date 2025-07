Giuliano Hediger: Emotionale Worte über sein erstes Kind

Giuliano Lorenzo Hediger, bekannt aus dem Reality-TV und unter anderem auch als Musiker aktiv, hat in seiner Instagram-Story ein sehr persönliches Geheimnis gelüftet. Neben seiner Tochter Ileyna, die aus seiner Beziehung mit der Schweizerin Ariel stammt, hat er noch ein weiteres Kind. Dieses wurde vor Jahren von der Mutter direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Giuliano erklärte, er habe erst erfahren, dass er Vater geworden war, als seine Beziehung zu Ariel bereits etwa ein halbes Jahr bestand. "Als meine erste Tochter ein Jahr alt war, habe ich durch einen Brief erfahren, dass ich ein Kind habe", schildert Giuliano rückblickend die überraschende Situation.

Er berichtete weiter, dass ihm die Möglichkeit gegeben wurde, das Mädchen zu sich zu holen. Er erzählte: "Aber das war ein sehr langer Prozess. Ich musste sie dann immer besuchen gehen, und das hat sich alles extrem in die Länge gezogen." Dabei sei auch die Schwangerschaft seiner damaligen Partnerin Ariel ein belastender Faktor gewesen, da diese unter den Umständen Zweifel hatte. Giuliano erklärt offen, wie herausfordernd es war, die richtige Entscheidung für seine erstgeborene Tochter zu treffen. Er betonte, dass die toxische Beziehung zu Ariel eine Rolle spielte, weshalb er sie nicht in diese Situation hineinziehen wollte. Heute glaubt er, dass es besser für das Kind sei, in einer liebevollen Familie aufzuwachsen, und ist mit seiner damaligen Entscheidung im Reinen.

Zwischen Giuliano und Ariel herrscht seit ihrer Trennung allerdings ein angespanntes Verhältnis, wie sich bereits mehrfach öffentlich gezeigt hat. Ob auf sozialen Medien oder in Interviews – die beiden ehemaligen Partner scheuen nicht davor zurück, sich gegenseitig vorzuwerfen, Fehler gemacht zu haben. Ihre gemeinsame Tochter Ileyna spielt dabei oft eine zentrale Rolle. Während Giuliano seine Rolle als Vater betont, werfen ihm Kritiker, darunter Ariel, vor, dies nur nach außen zu zeigen. Mit seiner Offenheit über sein weiteres Kind bricht Giuliano nun ein Tabuthema, in der Hoffnung, mit der Vergangenheit abschließen zu können.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / lostbvtterflyy "Love Fool"-Bekanntheit Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Tochter

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024