Senta Berger trauert um die Liebe ihres Lebens

Seit dem tragischen Verlust ihres Ehemannes Michael Verhoeven (✝85) kämpft Schauspiel-Ikone Senta Berger (83) mit ihrer Trauer. Der Regisseur verstarb im April im Alter von 85 Jahren – er war über 60 Jahre an ihrer Seite, das Paar prägte gemeinsam die deutsche Filmwelt. Vor wenigen Tagen erschien die Schauspielerin zum ersten Mal seit dem Tod ihres Mannes öffentlich, als im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt eine Retrospektive seiner Filme gezeigt wurde. "Es geht mir nicht so gut", teilte sie der Bild mit und fügte hinzu: "Ich freue mich über die Anerkennung, die der Michael in Memoriam erfährt."

"Vor allem Michaels vielseitige Art zu arbeiten, kommt zum Tragen, darüber bin ich froh.", sagte die 83-Jährige gegenüber der Bild bei der Veranstaltung. Die Ehe von Senta und Michael prägte nicht nur ihr privates, sondern auch ihr berufliches Leben. Die beiden lernten sich kennen, als Senta gerade 22 Jahre alt war und Michael sich als 25-jähriger Medizinstudent gelegentlich mit Rollen im Theater und im Film verdingte. "Wir haben uns zusammen entwickelt und immer mehr gewusst, wir gehören zusammen", erinnert sich die Schauspielerin voller Wärme an ihre gemeinsame Vergangenheit.

Senta selbst blickt auf eine beachtliche Schauspielkarriere zurück: Ihr Filmdebüt hatte sie 1950 in einer kleinen Rolle in "Das doppelte Lottchen". Größere Bekanntheit erlangte sie in "Der brave Soldat Schwejk" (1960) an der Seite von Heinz Rühmann. Dem jüngeren Publikum ist Senta aus "Oskars Kleid" mit Florian David Fitz (49) bekannt. Mit ihrem Mann Michael hat die Schauspielerin zwei Söhne, denen sie sich nun besonders widmet. Wie sie im Bild-Interview verriet, möchte sie Weihnachten im Kreis ihrer Familie verbringen, umgeben von ihren Kindern, die ihr in dieser schweren Zeit Halt geben.

Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven, 2023 in Berlin

Getty Images Senta Berger, Simon Verhoeven und Michael Verhoeven, Juni 2017

