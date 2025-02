Senta Berger und ihr verstorbener Mann für Lebenswerk geehrt

Senta Berger (83) und ihr verstorbener Ehemann Michael Verhoeven (✝85) werden auf besondere Art und Weise geehrt: Die Deutsche Akademie für Fernsehen, kurz DAfFNE, verleiht ihnen in der kommenden Woche in Berlin einen Ehrenpreis für ihr Lebenswerk. In der Mitteilung der Akademie hieß es, wie dwdl berichtet: "Die Ehrenauszeichnung der Deutschen Akademie für Fernsehen ist eine verdiente Anerkennung für das Lebenswerk von Senta Berger und Michael Verhoeven – als Einzelpersonen wie als Paar." Senta gilt als echte Legende in der deutschen Schauspielbranche. Ihr Ehemann, der im April 2024 im Alter verstorben war, wurde in der Laudatio ebenfalls gewürdigt. Besonders emotional: Senta erklärte zu der besonderen Ehrung, dass sie gerne "Wir danken Ihnen" gesagt hätte, dies jedoch nun nicht mehr möglich sei.

Senta und Michael waren als Paar eng verbunden. Einige Monate nach dem Verlust ihres geliebten Mannes sitzt der Schmerz bei Senta noch immer tief – doch für die Schauspielerin gehört dies dazu. "Warum sollte ich über den Verlust meines Mannes hinwegkommen? Der Schmerz ist Teil meines Lebens", erklärte die 83-Jährige gegenüber Frau im Spiegel. Sie und Michael lernten sich in jungen Jahren kennen und lieben – sie war 21 und er 25. Somit wuchsen die Eheleute quasi zusammen auf. "Wir haben uns immer mehr entdeckt. Und immer mehr gewusst, wir gehören zusammen. Und wir konnten eben auch zusammenbleiben", erinnerte Senta sich.

Im April 2024 wurde die traurige Nachricht von Michaels Tod bekannt. Der Filmemacher starb nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie. Sein Zustand sei vor seinem Tod schnell schlechter geworden. Der "Die weiße Rose"-Regisseur wurde im ganz privaten Kreis in München beigesetzt. "Michael war mein Leben. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt nichts sagen kann. Denn alles, was ich jetzt sagen könnte, würde es kleiner machen, als es ist", erklärte Senta über ihren verstorbenen Mann gegenüber Bild nach seinem Tod. Die beiden waren 66 Jahre lang ein Herz und eine Seele.

Getty Images Senta Berger im Februar 2017

Getty Images Michael Verhoeven, Filmregisseur