So sehr nimmt Senta Berger der Verlust ihres Ehemanns mit

Senta Berger (83) verlor im April dieses Jahres ihren Ehemann Michael Verhoeven (✝85). In einem Interview mit dem Stern spricht ihr Sohn Simon (52) nun über den Verlust des Regisseurs – und betont dabei, dass die Schauspielerin sich seitdem verändert habe. "Sie ist verletzlicher und einsamer. Sie war immer stark für uns alle, und jetzt strahlt sie einfach mehr Verletzlichkeit aus", gibt der 52-Jährige preis.

Darüber hinaus sei auch das Verhältnis zu seiner Mutter mittlerweile ein anderes, wie der Drehbuchautor weiter ausführt. "Mein Vater war die Liebe ihres Lebens, er fehlt ihr enorm. Das kann ich als Sohn nicht ausgleichen", erklärt er ehrlich und fügt hinzu: "Natürlich bin ich für sie da, mehr als zuvor, und mache Angebote. Aber an diesen großen Schmerz komme ich nicht heran."

Dass sie der Verlust ihres Mannes weiterhin sehr trifft, offenbarte die Schauspiel-Ikone bereits im vergangenen Monat. Zu diesem Zeitpunkt erschien Senta erstmals seit dem Tod des 85-Jährigen in der Öffentlichkeit, als im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt eine Retrospektive seiner Filme gezeigt wurde. "Es geht mir nicht so gut", gestand die 83-Jährige gegenüber Bild und ergänzte: "Ich freue mich über die Anerkennung, die der Michael in memoriam erfährt."

Getty Images Simon Verhoeven, Michael Verhoeven und Senta Berger, Oktober 2021

Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger, Dezember 2016