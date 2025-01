Senta Berger will nicht über Tod ihres Mannes hinwegkommen

Im April vergangenen Jahres verlor Senta Berger (83) ihren Ehemann Michael Verhoeven (✝85). Der Filmproduzent verstarb an einer schweren Krankheit. Nach über 60 gemeinsamen Jahren sitzt der Verlust der Schauspielerin auch neun Monate nach seinem Tod noch tief. Im Gespräch mit der österreichischen Zeitung Frau im Spiegel sprach sie nun über ihre Trauer. "Warum sollte ich über den Verlust meines Mannes hinwegkommen? Der Schmerz ist Teil meines Lebens", machte sie deutlich.

Nach dem Tod ihres geliebten Ehemanns zog sich die "Weißt du noch"-Darstellerin zunächst aus dem öffentlichen Leben zurück. Ihren ersten Auftritt nach dem Trauerfall hatte sie im vergangenen November, als Michael in einer Retrospektive in Frankfurt geehrt wurde. Im Gespräch mit Bild fand die Witwe ehrliche Worte über ihren Zustand: "Es geht mir nicht so gut. Wir haben uns sehr früh kennengelernt, ich war gerade mal 22 und Michael 25. [...] Wir haben uns zusammen entwickelt." Ihr gesamtes Erwachsenenleben hat sie mit ihm an ihrer Seite verbracht. "Wir haben uns immer mehr entdeckt. Und immer mehr gewusst, wir gehören zusammen. Und wir konnten eben auch zusammenbleiben", schwelgte sie schwärmend in Erinnerung.

Der Regisseur und Drehbuchautor hinterließ neben seiner Frau auch die zwei gemeinsamen Söhne des Ehepaars: Luca und Simon. Die beiden erwachsenen Männer sind ebenfalls in der Filmbranche tätig. Luca widmete sich wie seine Mutter der Schauspielerei, Simon (52) trat in die Fußstapfen seines Papas. "Mein Vater war nicht nur ein brillanter und mutiger Filmemacher, sondern vor allem der liebevollste, wunderbarste und lustigste Papa, den sich ein Kind nur wünschen konnte", beschrieb Simon seinen Vater gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Simon Verhoeven mit seinen Eltern Michael und Senta