Senta Berger kann aus Trauer um ihren Mann nicht auftreten

Im April dieses Jahres ist der Regisseur Michael Verhoeven (✝85) verstorben. Seine Frau Senta Berger (83) konnte diesen Verlust nur sehr schwer verkraften – immerhin waren sie über 60 Jahre miteinander verheiratet. Auch heute trauert die Schauspielerin noch immer sehr um ihren Lebensgefährten – und das erschüttert sie so sehr, dass sie ihren Auftritt im Münchener Kammerorchester nun absagt. Wie die Abendzeitung berichtet, wandte sich Senta über einen Anhang in der Absagemail direkt an ihre Fans und schrieb: "Mit diesen Zeilen bitte ich Sie um Ihr Verständnis, dass ich unsere Verabredung im Prinzregententheater nach einem für mich sehr schwierigen Jahr nach dem Verlust meines geliebten Mannes nicht einhalten kann."

Wie die Zeitschrift weiter berichtet, soll diese Entscheidung für Senta nicht leicht gewesen sein. In den vergangenen Jahren konnte sie während dieses Events stets eine äußerst starke Verbindung zu ihrem Publikum spüren – die würde sie in diesem Jahr sehr schmerzlich missen. Doch die "Willkommen bei den Hartmanns"-Darstellerin ist sich sicher: "Ich vertraue darauf, dass ich bald wieder auf der Bühne stehen und gemeinsam mit Ihnen die Vorweihnachtszeit gestalten kann."

Michael ist an den Folgen einer schweren Krankheit verstorben. Wie die Bild damals berichtete, sei der Tod des Filmemachers aufgrund dessen nicht vollkommen überraschend gewesen. Angeblich wurde er über mehrere Tage hinweg immer schwächer. Die genaue Todesursache ist von der Familie des Regisseurs allerdings nicht bekannt gegeben worden. Noch bevor sein Tod an die Presse weitergegeben wurde, fand die Beisetzung von Michael in München statt.

Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger, Mai 2023

Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven