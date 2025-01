Für Senta Berger sind Erinnerungen unbezahlbar und wichtig

Senta Berger (83) verrät, wie wichtig ihr Erinnerungen und die Verbundenheit zur Vergangenheit sind. "In meiner Familie erinnert man sich gerne", sagt die Schauspielerin im Gespräch mit dem österreichischen Kurier und beschreibt, wie oft in gemeinsamen Momenten der Satz "Weißt du noch..." falle. Die "Unter Verdacht"-Bekanntheit teilt auch einen ganz persönlichen Einblick: Für ihre Söhne Simon (52) und Luca schreibt sie Tagebuch, um eines Tages ihre Erinnerungen an sie weiterzugeben. Auch in ihrem Film "Weißt du noch", der 2023 in den Kinos lief und nun in der ARD-Mediathek verfügbar ist, geht es um dieses Thema.

In dem Streifen geht es um ein Paar, das mithilfe einer speziellen Pille Erinnerungen an glückliche Zeiten wiederentdeckt, was zu unvorhergesehenen Folgen führt. Für Senta scheint dieses Thema eine ganz persönliche Bedeutung zu haben. Die Film-Ikone, die in dieser Rolle erneut ihr feines Gespür für zwischenmenschliche Nuancen beweist, erinnert sich selbst gerne an die großen Momente ihres Lebens. Wie sie betont, zählen dazu vor allem ihre fast 60 Jahre währende Ehe mit Regisseur Michael Verhoeven (✝85), den sie im April 2024 verlor. Auch die Geburt ihrer beiden Söhne empfindet sie als großes Lebensglück.

Abseits des beruflichen Ruhms und der internationalen Dreharbeiten lebte Senta bislang ein intensives Familienleben. Die Liebe zu ihrem 1966 angetrauten Mann Michael, mit dem sie sowohl in Rom als auch in Hollywood eine erfüllte Zeit verbrachte, war für sie ein Grundpfeiler ihres Glücks. Im Interview erinnert sich die 83-Jährige mit einem nostalgischen Lächeln: "Wir hatten in Trastevere eine Wohnung mit einer Terrasse, auf der Feigenbäume standen und Wein wuchs." Diese wertvollen Erinnerungen tragen sie heute durch die melancholischen Momente, die solche Rückblicke manchmal hervorrufen. Für seine Fans bleibt der "Kir Royal"-Star nicht nur eine Leinwandgröße, sondern auch ein Beispiel für Lebensfreude und tiefe familiäre Bindungen.

Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger, Mai 2023

Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger posieren mit ihrem Sohn Simon, November 2015

