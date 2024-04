"Bauer sucht Frau International"-Peter datete schon im TV!

Peter wagt einen neuen Anlauf. Der Milchviehwirt möchte in diesem Jahr bei Bauer sucht Frau International endlich seine große Liebe finden. Doch die Kuppelshow mit Inka Bause (55) ist nicht sein erstes TV-Format. 2021 war er bereits bei Bauer sucht Frau in Österreich zu sehen. An Auswahl mangelte es nicht – immerhin nahm er fünf Damen mit auf seinen Hof. Doch die passende Partnerin war nicht dabei.

Der 33-Jährige ist seit vier Jahren Single. "Ich gehe nicht mehr jedes Wochenende aus. Wie soll man da noch jemanden kennenlernen?", erzählte er im RTL-Interview. Dabei sehnt er sich sehr nach einer Beziehung: "Liebe ist für mich der Grundstein für ein glückliches Leben. Ohne Liebe geht es eigentlich gar nicht. Vielleicht ist sie ja jetzt dabei." Mit seiner Traumfrau könnte er sich sogar Kinder vorstellen. Da er gerne reist, würde er sich auch freuen, wenn seine Auserwählte dieses Hobby mit ihm teilt.

Peter ist jedoch nicht der Erste, der nach seiner gescheiterten "Bauer sucht Frau"-Teilnahme noch einmal den Weg ins Fernsehen sucht. Auch Johannes Höfinger nahm in der Vergangenheit an der österreichischen Ausgabe des Datingformats teil, jedoch ebenfalls ohne Erfolg. Im vergangenen Jahr versuchte er es dann bei "Bauer sucht Frau International" – und fand seine große Liebe. Der Pferdezüchter und sein Freund Florian sind mittlerweile seit über einem Jahr glücklich zusammen.

Instagram / pete_hart_ Peter, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2024

Instagram / johannes.hofing Florian und Johannes, "Bauer sucht Frau International"-Paar

