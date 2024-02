Gleich zwei Babys: Clea-Lacy Juhn bekommt eineiige Zwillinge

Clea-Lacy Juhn (32) sorgt gleich für die nächste Baby-Überraschung! Die einstige Bachelor-Siegerin machte vor wenigen Tagen öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Hasim Nachwuchs erwartet. Sie ist mittlerweile in der 14. Schwangerschaftswoche und hat sogar schon einen kleinen Babybauch. Für die Influencerin wäre es das erste Kind und für ihren Mann das zweite – doch es kommt alles anders: Clea-Lacy erwartet Zwillinge!

Auf Instagram veröffentlichte die Baden-Württembergerin ein Ultraschallvideo, auf dem nicht nur ein, sondern zwei Embryonen zu erkennen sind. "Aus einem Baby werden zwei – wir erwarten eineiige Zwillinge. Es schlagen einfach zwei weitere Herzen in mir und ich bin voller Liebe", verkündete Clea-Lacy überglücklich. Auch ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Wahnsinn!" oder "Ohhh, wie toll", heißt es in den Kommentaren.

Die Schwangerschaft macht Clea-Lacy aber auch ein wenig zu schaffen. Vor wenigen Tagen verriet sie gegenüber RTL: "Zu Beginn hatte ich extreme Müdigkeit und hätte den ganzen Tag schlafen können." Mittlerweile sei eher das Gegenteil der Fall. Sie leide am Restless-Legs-Syndrom, das Unruhe, Zucken und Brennen in den Beinen verursacht. Dadurch könne sie in der Nacht nur noch ein bis zwei Stunden schlafen.

