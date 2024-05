Gegen Krebs: Jana Wosnitzas emotionaler "Let's Dance"-Moment

Was für ein emotionaler Let's Dance Abend! Die Magic Moments sorgten für einige berührende Momente – so auch bei Jana Wosnitza (30). Sie vertanzte in ihrer Performance die Krebserkrankung ihrer Mama. Schon im Training kamen bei der Sportmoderatorin die Tränen. "Sie ist durch 18 Chemotherapien gegangen", öffnete sie sich. "Ich habe diesen Gedanken nicht zugelassen, dass meine Mama sterben könnte. Ich dachte: 'Diesem kack Krebs zeigen wir es jetzt!'", führte sie aus. Die Zeit sei extrem hart für die Kandidatin gewesen.

All diese Gefühle packte die 30-Jährige mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov (36) auf das Parkett. "Ich fühle mich mit dieser persönlichen Geschichte extrem gut bei Vadim aufgehoben. Er hat es geschafft, eine Choreo zu schaffen, die ausdrückt, was ich manchmal nicht in Worte fassen kann", sagte sie vor der Sendung. Heute seien nur noch Rückstände der Krankheit zu sehen und der Krebs sei aktuell stillgelegt. "Nachdem meine Mama das durchgemacht hat, bewundere ich sie noch viel, viel mehr für ihre Stärke", hielt Jana fest.

Für die emotionale Darbietung gab es von der Jury die Höchstzahl von 30 Punkten. "Ich könnte einfach explodieren vor Emotionen", lobte Motsi Mabuse (43) gerührt. Auch Jorge González (56) schloss sich seiner Kollegin an: "Ich habe Gänsehaut in meinem Herz gekriegt." Ausgetanzt hat es sich am Ende des Abends für das Tanzpaar Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) – die beiden werden damit in der nächsten Woche nicht mehr zu sehen sein.

Willi Weber Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov, "Let's Dance"-Folge 03.05.24

RTL / Stefan Gregorowius Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

