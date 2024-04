Angst vor Höhe: So schlug sich Ryan Gosling als Stuntman

Ryan Goslings (43) Co-Stars geben Einblicke in den Dreh für "The Fall Guy". In wenigen Tagen kommt der Stuntman-Film in die deutschen Kinos. Was schon jetzt bekannt ist: Einige seiner Stunts hat der Barbie-Star tatsächlich selbst gemacht – und das, obwohl er Höhenangst hat. Auf der Europapremiere in Berlin spricht Promiflash mit seinem Stuntman Ben Jenkin und fragt, wie sich der gebürtige Kanadier geschlagen hat: "Er hat das ganz toll gemacht. Als ich ihn getroffen habe, fragte ich ihn, ob ihm etwas Angst machen würde. Er meinte, er sei kein Fan von Höhe. Und gleich am Anfang musste er sich 50 Meter in die Tiefe stürzen. Er hat seine Angst überwunden. Auch wenn man ihm die Angst noch angesehen hat – trotzdem sah es mühelos aus."

Was bei dem Gespräch direkt auffällt: Ben hat eine Ähnlichkeit zu Ryan! Und genau so wurde er ausgewählt, erklärt er weiter im Promiflash-Interview: "Man muss wie der Schauspieler aussehen und du musst die Erfahrung haben, die für das Projekt gefragt wird. Man liest das Skript und findet währenddessen heraus, was oder wen man braucht. Man muss ein passendes Team zusammenstellen." Für den Film "The Fall Guy" hätten sie erfahrene Stuntmen gebraucht, die athletisch sind und auch Parkour drauf haben.

Besonders spannend: Der Regisseur des Streifens, David Leitch (48), war selbst einst ein Stuntman. Seit einigen Jahren steht er nun aber hinter der Kamera und gibt Anweisungen – so auch bei Bullet Train. Die Actionkomödie kam im Jahr 2022 raus und war ein voller Erfolg. Funfact: Brad Pitt (60) spielte die Hauptrolle in dem Blockbuster. Zuvor war David öfter der Stuntman für den 60-Jährigen. Es war also nicht das erste Mal, dass die beiden zusammenarbeiteten.

