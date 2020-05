Am 2. Mai war es wieder soweit: Die Kids' Choice Awards wurden verliehen. Allerdings ging die 33. Zeremonie in diesem Jahr anders über die Bühne als gewohnt: Wegen der aktuellen Lage wurden die Auszeichnungen in den 28 Kategorien virtuell verliehen! Unter dem Motto "Zusammen feiern" moderierte Victoria Justice (27) das Event und gab die Preisträger bekannt. Das sind die Gewinner der KCAs 2020!

Abräumer des Abends in der Rubrik Musik war Shawn Mendes (21). Der Sänger erhielt zwei der ikonischen, orangefarbenen Luftschiffe. Zum Einen wurde er als "Beliebtester männlicher Künstler" ausgezeichnet, zum Anderen gewann er mit seiner Freundin Camila Cabello (23) für den gemeinsamen Hit "Señorita" den Preis für die "Lieblings-Collaboration". Über den Award als "Beliebteste weibliche Künstlerin" konnte sich Ariana Grande (26) freuen.

In der Film-Kategorie wurden Marvel-Fans mit einer virtuellen Reunion des Avengers-Casts überrascht. Die Superhelden-Darsteller nahmen den Preis für den "Lieblingsfilm" entgegen. "Das ist so unglaublich aufregend, wir sind so begeistert und so glücklich, dass die Kids' Choice Awards stattfinden", bedankte sich Scarlett Johansson (35) alias Black Widow. Die Auszeichnung als "Lieblingssuperheld" durfte Tom Holland (23) aka Spider-Man in diesem Jahr mit nach Hause nehmen.

Auch Basketball-Legende LeBron James (35) konnte sich über zwei Awards freuen. Er wurde als "Beliebtester männlicher Sportstar" geehrt und erhielt zudem noch einen Special-Award für seine philanthropische Arbeit. "Das bedeutet mir, meiner Familie, meinen Fans und auch meinen Kindern sehr viel", erklärte der Athlet per Videoanruf.

Hier noch einmal alle Gewinner in der Übersicht:

"Bester TV-Moderator" – Ellen DeGeneres (62)

"Bester weiblicher TV-Star" – Millie Bobby Brown (16)

"Bester männlicher TV-Star" – Jace Norman (20)

"Bester Film" – "Avengers: Endgame"

"Beste Filmschauspielerin" – Dove Cameron

"Bester Filmschauspieler" – Dwayne Johnson

"Bester Superheld" – Tom Holland

"Beste Künstlerin" – Ariana Grande

"Bester Künstler" – Shawn Mendes

"Beste Band" – BTS

"Bester Song" – "7 Ring" von Ariana Grande

"Beste Kollaboration" – "Señorita" von Shawn Mendes und Camila Cabello

"Bester Newcomer" – Lil Nas X

"Bester internationaler Musikstar" – Taylor Swift (30)

"Beste Sportlerin" – Alex Morgan (30)

"Bester Sportler" – LeBron James

Getty Images Victoria Justice, die Moderatorin der Kids' Choice Awards 2020 im Mai 2020

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello gewinnen "Beste Collaboration" für "Señorita" bei den AMAs 2019

Getty Images Der "Avengers"-Cast bei einem Event in Hollywood im April 2019

Getty Images LeBron James bei einem Basketballspiel in L.A. im März 2020



