Neidisch auf Ariana? Victoria Justice spricht Klartext!

Sie hat die Spekulationen wohl satt! Victoria Justice (30) und Ariana Grande (29) waren beide Teil der Nickelodeon-Show "Victorious" und konnten sich eine große Fangemeinde aufbauen. Vor allem Ari schaffte es, die Sendung als Karrieresprungbrett zu nutzen – sie wird heute als eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt gefeiert. Oft wurde spekuliert, dass Victoria neidisch auf den Erfolg ihrer einstigen Schauspielkollegin sei. Jetzt klärt sie ein für alle Mal die Fronten!

Im Talk mit E! News schildert die Brünette: "Eigentlich möchte ich gar nicht mehr über das Thema reden. Ariana und ich dachten uns beide schon oft: 'Diese Gerüchte sind so dumm'." Die Spekulationen kamen wohl schon vor mehr als zehn Jahren das erste Mal auf. Die "Treat Myself"-Interpretin meint hierzu: "Es ist die immer gleiche Geschichte und viele Menschen wollen einfach andere Menschen gegeneinander aufhetzen." Die Gerüchte seien nichts als irrelevant, führt Victoria fort.

Es scheint also tatsächlich so, als ob kein böses Blut zwischen den zwei Frauen herrsche. Ob sich Victoria auch für Aris neuesten erreichten Meilenstein freut? Wie bekannt wurde, steht die "Focus"-Interpretin momentan für die Verfilmung des Hit-Musicals "Wicked" vor der Kamera. In dem Streifen nimmt sie die Rolle von Glinda, einer gutherzigen Hexe, ein.

