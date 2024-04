Neue Musik? Victoria Justice verrät Pläne für die Zukunft

Als Sängerin und Schauspielerin hat Victoria Justice (31) vor allem in ihrer Jugend schon einige Erfolge gefeiert, denn zwischen 2005 und 2013 stand sie für die bekanntesten Teenie-Sendungen auf Nickelodeon und Disney vor der Kamera. Doch diese Zeiten liegen lange hinter Vic und die Musikerin konzentriert sich jetzt lieber auf ihre Zukunft. Im Interview mit E! News verrät sie: "Es ist ein Riesenziel von mir, mein erstes Studioalbum rauszubringen. Aber ich will auch mehr Filme machen, die mich aus meiner Komfortzone holen. Und reisen will ich auch. Ich freue mich außerdem schon darauf, Mutter zu werden. Das klingt so verrückt, aber ich würde wirklich gerne meine eigene Familie gründen."

In der Hit-Serie "Victorious", in der sie die Hauptrolle der Tori Vega spielte, hat Victoria schon bewiesen, dass sie das Zeug zur Musikerin hat. Als Teil der Serie durfte sie regelmäßig Songs des Soundtracks performen und hat mit dem Cast sogar ein Album veröffentlicht. Auch als eigenständige Musikerin unter ihrem eigenen Namen hat Vic schon ein paar Singles veröffentlicht, aber für ein ganzes Album hat es noch nicht gereicht. Das könnte sich allerdings schon sehr bald ändern. Im Interview erzählt sie mehr: "Es kommen bald neue Songs von mir raus: einer eher akustisch, der andere eher zum Tanzen. Ich will, dass meine neuen Songs nach mir klingen. Es ist Popmusik, aber trotzdem mit ehrlichen Texten."

In den letzten Jahren konnte man Victoria in verschiedenen Filmen wie "A Perfect Pairing" und "Gibt es ein Leben nach der Party?" auf der Streaming-Plattform Netflix sehen. Ihr aktuellster Film "The Tutor" feierte im vergangenen Jahr auf der großen Leinwand Premiere. Die "Zoey 101"-Berühmtheit ist also viel beschäftigt – inzwischen hat sie zwei weitere Filme abgedreht, von denen allerdings noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt ist. Bis dahin will sich Victoria erstmal auf ihr Herzensprojekt konzentrieren. Wie sie selbst im Interview meint: "Ich priorisiere im Moment wirklich meine Musik."

Getty Images Victoria Justice, Schauspielerin

Getty Images Victoria Justice, Schauspielerin

