Keno Rüst ehrlich: Er hat sich Haare transplantieren lassen!

Er will transparent sein! Mit seiner Teilnahme an dem Dating-Format Die Bachelorette im Jahr 2019 hatte Keno Rüst deutschlandweit Bekanntheit erlangt. Auf Social Media konnte sich der Ex-Freund von Gerda Lewis (31) eine beachtliche Followerschaft von über 200.000 Menschen aufbauen. Im Netz gibt der gebürtige Emder seinen Followern regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. Nun nimmt Keno seine Fans bei seiner Haartransplantation mit!

In seiner Instagram-Story zeigt er den aktuellen Zwischenstand. Dabei beantwortet er auch einige Fragen. "Hattest du keine Schmerzen?", will ein Follower wissen. "Ich habe aufgrund der Tabletten keine Schmerzen, nur leichten Druck und leichte Kopfschmerzen, aber wirklich nur minimal", beruhigt Keno. Auch die Frage, warum er aktuell ein Stirnband tragen muss, beantwortet der Influencer seinen Fans. "Ein Stirnband wird nach der Transplantation verwendet, um zu verhindern, dass die Schwellungen in den Gesichtsbereich rutschen", erklärt er.

Keno ist nicht der erste Netz-Star, der einen Beauty-Eingriff öffentlich macht. Erst vor wenigen Tagen verriet die Influencerin Farina Opoku (32) ihren Followern auf der Social-Media-Plattform, dass sie eine Bauchdeckenstraffung hat vornehmen lassen hatte.

Instagram / keno_ruest Keno Rüst nach seiner Haartransplantation 2024

Instagram / keno_ruest Keno Rüst, Influencer

Instagram / keno_ruest Keno Rüst im Mai 2021

