Niko Griesert: Leander Sacher und Keno Rüst sind seine BFFs!

Diese drei haben sich gesucht und gefunden! Niko Griesert (31), Keno Rüst und Leander Sacher (24) haben eine große Gemeinsamkeit: Sie entstammen alle aus dem deutschen Bachelor-Universum. Während Niko selbst Rosen verteilen durfte, gewannen die anderen beiden jeweils die letzte Rose in ihrer Staffel. Bei allen dreien hat es aber dann doch nicht geklappt mit der Liebe – wie gut, dass sie wenigstens sich haben! Niko, Keno und Leander sind die besten Freunde!

"Das ist mit mein engster Freundeskreis. Die Jungs wissen alles von mir, ich weiß alles von denen", schwärmte Niko im Promiflash-Interview bei der Premiere zu Bullet Train in Berlin. Die drei wohnen alle im Großraum Köln und können sich deshalb oft sehen. "Wir machen mehrfach in der Woche was, fahren mal nach Berlin, fahren nach Ibiza, wir sind immer als Gruppe unterwegs”, erklärte Leander begeistert.

Niko kann die Unterstützung seiner Jungs gerade auch besonders gut gebrauchen: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass seine Liebe zu Michèle de Roos zerbrochen ist. Seine Bachelor-Zweitplatzierte ist auch schon aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Jetzt will sich der 31-Jährige erst mal auf sich selbst konzentrieren.

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Leander Sacher im Juli 2022

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Niko Griesert und Keno Rüst, Bachelor-Boys

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Keno Rüst, Influencer

