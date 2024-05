"Keine Körperspannung": So kam es zu Keno Rüsts Unfall!

Keno Rüst hatte großes Glück. Der ehemalige Bachelorette-Sieger sprang bei einem Dreh aus 14 Metern in die Tiefe und verletzte sich dabei so sehr, dass er zweimal operiert werden musste. Via Instagram erklärt er, wie es zu dem Unfall kam. Bei dem Sprung is Wasser sei er falsch aufgekommen: "Ich hatte keine Körperspannung, weswegen ich nicht die Kerze gemacht habe und gerade eingetaucht bin, sondern ich war so fliegend in der Luft und es hat einfach nur noch gekracht und ich hatte einfach diese höllischen Schmerzen." Keno sei während des Sprungs sogar schwarz vor Augen geworden.



