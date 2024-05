Was passiert nun mit Phoebe Dynevors "Bridgerton"-Figur?

In der dritten Staffel des Netflix-Serien-Hits Bridgerton spielt die Figur von Phoebe Dynevor (29) keine Rolle mehr. Nachdem Daphne Bridgerton in der ersten Staffel der Schlüsselcharakter war, spielte sie bereits im zweiten Teil eine Nebenrolle – nun dreht sich alles um die Liebesgeschichte ihres Bruders Colin Bridgerton und Penelope Featherington, gespielt von Luke Newton und Nicola Coughlan (37). Innerhalb der aktuellen Folgen wird die Abwesenheit der Herzogin nur wenig thematisiert. Wie People berichtet, werde angedeutet, dass Daphne mit ihrem Ehemann Simon Basset, verkörpert durch Regé-Jean Page (36), und dem gemeinsamen Kind auf ihrem Anwesen Clyvedon Castle lebe.

Bereits im Januar machte Schauspielerin Phoebe Andeutungen zu ihrem "Bridgerton"-Aus. Im Interview mit Screenrant gab sie preis, dass es für ihre Rolle keine aufregenden Entwicklungen geben werde: "Leider nicht in Staffel drei. [...] "Vielleicht in der Zukunft. Aber bei Staffel drei freue ich mich, als Zuschauerin dabei zu sein." Gegenüber Variety verriet sie als Grund für ihren Ausstieg: "Nun, ich habe meine zwei Staffeln hinter mir" und erzählte weiter: "Ich habe getan, was ich mit dieser Figur tun wollte, und sie hatte eine großartige Entwicklung."

Ob die Serien-Fans, Phoebe und ihre Figur der Duchess of Hastings in Staffel vier wiedersehen werden, ist bislang offen. Die "Bridgerton"-Produzentin Jane Brownell bestätigte erst vor Kurzem im "Write On"-Podcast, dass sie und die zuständigen Autoren aktuell an den Handlungen für eine vierte Staffel arbeiten. Des Weiteren gab sie den Tipp: "Es gibt ein paar Hinweise am Ende der neuen Staffel, die den Leuten eine Vorstellung davon geben, wohin wir in den nächsten Staffeln gehen werden, also können sie vielleicht darauf zurückgreifen." Damit sorgt die Showrunnerin für jede Menge Spannung.

Getty Images Phoebe Dynevor bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Der Cast von "Bridgerton", 2024

