Ikke Hüftgold befürwortet das Alkoholverbot am Ballermann!

Selbst Ikke Hüftgold (47) wird die Feierei irgendwann zu wild. Ein neues Gesetz soll auf Mallorca in Kraft treten, das den Genuss von Alkohol auf offener Straße verbieten würde. Der ehemalige Ballermann-Sänger findet das richtig. "Das ist konsequent und lange überfällig. Ich habe dafür sehr großes Verständnis und hoffe, dass es in aller Schärfe durchgeführt wird", erklärt er im Interview mit T-Online. Die genervten Anwohner verstehe er sehr gut. Der "Layla"-Produzent sei selbst häufig schockiert, wenn er über die Insel spaziert: "Wer hier nachts am Strand entlanggeht, sieht nur Müll, Alkoholflaschen und Schnapsleichen. Das ist einfach nicht schön."

Ikke, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, war allerdings nicht immer so gelassen. Der Promi Big Brother-Teilnehmer war 2016 ziemlich in Schwierigkeiten geraten. Aus Protest gegen ein Alkoholverbot hatte der Musikproduzent am Strand von Mallorca 4.000 Dosen Freibier an seine Fans verschenkt. Wie Vox berichtete, folgte auf diese Aktion ein Auftrittsverbot im Bierkönig. Der "Igel"-Interpret konnte das nicht nachvollziehen. "Dann ist das halt zu einer schönen Party eskaliert. 14 oder 15 Polizisten waren währenddessen da, mussten aber nicht einschreiten, weil es ja eine vollkommen friedliche Aktion war", erinnerte er sich im Gespräch mit dem Sender.

Das neue Gesetz auf der beliebten Partyinsel geht auch an anderen Stars nicht spurlos vorbei. Der ehemalige Temptation Island-Kandidat Calvin Kleinen (32) positionierte sich auf Instagram als ein ausgesprochener Gegner des Alkoholverbots. Unter einem Post, in dem Ikke das neue Gesetz thematisierte, schrieb der Realitystar: "Wann starten die ersten Demos auf Malle?! Für so was sollte man sich auf die Straße kleben!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ikke Hüftgold beim ESC-Vorentscheid

Anzeige Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Ikkes Meinung zum Alkoholverbot auf Malle? Ich stimme ihm zu 100 Prozent zu! Ich bin auf Calvins Seite. Das gehört zu Malle dazu! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de