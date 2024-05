Sieg über Ex David vor Gericht: So happy ist Jenelle Evans!

So glücklich ist sie über ihren Sieg vor Gericht! Jenelle Evans (32) und ihr Noch-Ehemann David Eason verkündeten vor wenigen Wochen ihre Trennung. Nach dem Liebes-Aus beantragte die Teen Mom-Bekanntheit dann sogar eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex. Der Richter entschied zu Jenelles Gunsten und gab der sechsmonatigen Schutzverfügung statt. "Sie war sehr erleichtert, nachdem der Richter die einstweilige Verfügung erlassen hatte. Sie war schon lange nicht mehr so glücklich", äußerte sich ihr Manager August Keen nach dem Gerichtsprozess gegenüber People und fügte hinzu: "Jenelle freut sich darauf, ihr Leben weiterzuführen. Sie konzentriert sich auf ihre Kinder, sich selbst und ihre Karriere."

Auch auf Jenelles Rückkehr vor die TV-Kameras geht der Manager ein: "Große Dinge stehen für sie bereits an und sie freut sich auf ihre strahlende Zukunft. Sie hat eine Menge Überraschungen auf Lager, die in zukünftigen Folgen von 'Teen Mom' zu sehen sein werden." Nach fünf Jahren kehrt die dreifache Mutter zurück zu der TV-Show. Nachdem David den gemeinsamen Familienhund erschossen hatte, wurde Jenelle laut The Sun aus der Show geschmissen.

Jenelle und David waren rund sechs Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Für die kleine Ensley soll die TV-Persönlichkeit das alleinige Sorgerecht beantragt haben. "Es ist im Interesse des minderjährigen Kindes, dass die Klägerin das primäre Sorgerecht erhält", heißt es in Gerichtsunterlagen, die OK! vorliegen.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihre Tochter Ensley

