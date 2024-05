Noch eine OP? Katja Krasavice wünscht sich größere Brüste

Katja Krasavice (27) hat noch nicht genug! Die Rapperin stellt sich den Fragen ihrer Fans auf Instagram – viel besprochenes Thema sind dabei ihre Brüste. Ein Follower erkundigt sich nach der Körbchengröße der Musikerin. "Ich habe DD/E. Aber ich hätte lieber F/G", gibt sie offen zu. Für einen weiteren Schönheitseingriff steht zwar noch kein Termin fest, doch ausgeschlossen ist dieser nicht. "Wenn ich die Zeit habe, mache ich 100 Prozent meine Brüste noch mal", stellt sie klar. Die Oberweite der Influencerin könnte damit bald noch weiter wachsen.

Für Katja waren ihre Brüste schon in jungen Jahren ein Thema, wie sie in einem Gespräch mit Stefanie Giesinger (27) in deren Podcast "G Spot" zugibt. "Ich weiß nicht, wo das herkam, ich wollte schon sehr früh operierte Brüste haben, wollte schon sehr früh platinblond sein", erklärt sie im Gespräch. Eventuell habe dabei ein berühmtes Magazin Einfluss auf sie gehabt. "Ich glaube, das liegt schon ein bisschen am Playboy", sagt sie über die Formung ihrer Beautystandards.

Ob in ihren Musikvideos, auf OnlyFans oder dem roten Teppich – Katja fällt heute in jedem Fall mit ihrem provokanten Look auf. Die Musikerin startete 2014 auf YouTube durch und sie war auf der Plattform schnell als Sex-Youtuberin bekannt. Im Liebesleben habe sie es mit ihrer offenen Art nicht immer leicht. "Ich bin viel zu dominant. Die Männerwelt ist noch nicht offen für eine krasse Frau", legte sie im Interview mit RTL fest. Sie kenne zudem ihren eigenen Wert und machte klar: "Bis ich mal einen Mann finde, der mir gerecht wird – das geht gar nicht."

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, OnlyFans-Model

Getty Images Katja Krasavice bei den Glamour Women Of The Year Awards 2023

