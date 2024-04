Davon träumt Stefano Zarrella nach seinem "Let's Dance"-Aus

Stefano Zarrella (33) durfte in den vergangenen Wochen über das berühmt-berüchtigte Tanzparkett von Let's Dance schweben. Doch sollte seine Reise nicht bis zum Ende des Abenteuers andauern. Trotz respektabler Jurypunkten hieß es in Show fünf für den gebürtigen Italiener: Koffer packen. Zwar zeigte er sich sichtlich erschüttert über sein Aus, jedoch blickt er auch nach vorne. Fortan will der Food-Blogger den Fokus deshalb wieder auf sein Privatleben legen und dabei vor allem eine Sache in Angriff nehmen – die Suche nach der Traumpartnerin. "Privat würde mich auf jeden Fall eine Familie erfüllen", verrät er im Interview mit der Berliner Morgenpost.

Wie sehr ihn sein überraschender Exit belastet hatte, zeigte sich bereits kurz nach der Verkündung auf dem Tanzparkett. Dort hatte Stefano seinem einstigen Mitstreiter Detlef Soost (53) lange Zeit weinend in den Armen gelegen. Nur einen Tag später meldete er sich zudem im Netz mit einem emotionalen Statement bei seinen Fans. Auf Instagram verriet er ganz offen und ehrlich: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder was genau ich sagen soll. Ich bin sehr traurig und kann es noch gar nicht richtig realisieren, dass meine Reise bei 'Let's Dance' zu Ende ist. Es geht mir gerade so viel durch den Kopf und es ist unglaublich emotional für mich." Seinen Worten fügte er dann noch einige Schnappschüsse hinzu, die ihn gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (26) zeigten.

Nun, da der Influencer wieder etwas mehr Zeit für sich hat, wird sich zeigen, ob die Frau seiner Träume vielleicht schon sehnlichst auf ihn wartet. Im Rahmen eines Q&A hatte der 33-Jährige bereits vor einigen Wochen das ein oder andere Detail darüber ausgeplaudert, wie seine Herzensdame sein sollte. Auf die Frage, ob sie Modelmaße haben müsse, hatte er nur entgeistert entgegnet: "Nein! Sie 'muss' gar nichts." Stefano komme es vielmehr auf das Innere an. "Einfach ein guter Mensch sein und sich mit mir verstehen. Es muss einfach passen. Ihr wisst doch, wie ich das meine", hatte er daraufhin abschließend deutlich gemacht.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina

ActionPress Stefano Zarrella, Food-Blogger

Denkt ihr, dass Stefano schon bald seine Traumfrau finden wird? Nee, ich denke, dass es noch ein bisschen dauern wird. Ja, da bin ich mir ganz sicher! Ergebnis anzeigen



