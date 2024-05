Nach Mega-Erfolg: "Maxton Hall" bekommt eine zweite Staffel!

Gute Nachrichten für alle Fans von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns"! Wie der Streamingdienst Prime-Video jetzt bekannt gibt, wird es eine zweite Staffel der Serie geben. Die beiden Hauptdarsteller Damian Hardung (25) und Harriet Herbig-Matten werden auch wieder mit von der Partie sein. Ein wenig Geduld müssen die Fans jedoch aufbringen: Bis zur Ausstrahlung der zweiten Staffel wird es noch einige Zeit dauern, schließlich feierte die erste Staffel erst vor rund einer Woche Premiere.

Die Fans sind aufgrund dieser Nachricht ganz aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, das hat mir den Tag gerettet", kommentiert beispielsweise ein Fan auf der offiziellen deutschen Instagram-Seite von Prime-Video. "Ich kann es kaum erwarten!", freut sich auch ein weiterer User. Ein Zuschauer hat eine dringende Bitte an die Macher: "Bitte macht mehr Folgen! Sechs Folgen sind zu wenig." Die deutsche Produktion, die auf der Buchreihe "Save Me" von Mona Kasten basiert, entpuppte sich schnell zu einem internationalen Hit. Innerhalb kurzer Zeit kletterte "Maxton Hall" auf Platz eins der beliebtesten Serien bei Prime. Damit stieß die romantische Show den bisherigen Spitzenreiter "Fallout" vom Thron. Außerdem erreichte die Sendung eine Fünf-Sterne-Bewertung.

In "Maxton Hall" geht es um die Studenten Ruby und James. Ruby, die eigentlich aus einfachen Verhältnissen stammt, gelangt über ein Stipendium an die renommierte Oxford University. Dort trifft sie auf den Milliardärssohn James. Durch einen Zufall erfährt Ruby ein heikles Geheimnis, das, sollte es an die Öffentlichkeit geraten, James' Familie zerstören könnte. Von da an ist der zunächst arrogant wirkende Schönling gezwungen, sich mit seiner Kommilitonin auseinanderzusetzen. Dabei kommen sich die beiden ziemlich nahe.

Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere im Zoopalast in Berlin, April 2024

Damian Hardung, Schauspieler

