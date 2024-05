So harmonisch ist die Beziehung von Paulina Ljubas und Tommy

Im November des vergangenen Jahres machten Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni ihre Beziehung öffentlich. Seitdem lassen sie ihre Community an ihrem Liebesglück teilhaben und veröffentlichen regelmäßig süße Pärchenfotos. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verrät Paulina nun weitere Details ihrer Beziehung und macht klar, wie harmonisch ihre Partnerschaft mit dem Franzosen ist: "Wir kennen uns jetzt fast ein Jahr und haben uns in dieser Zeit zweimal gestritten. […] Ich würde sagen, wir haben eine sehr gute Kommunikation miteinander und generell macht einfach kaum jemand von uns etwas, was den anderen stört."

Vor einigen Monaten ist die Reality-TV-Darstellerin nach Nizza ausgewandert, wo auch Tommy wohnt. Doch sind die beiden mittlerweile zusammengezogen? "Wir wohnen eigentlich zusammen, ich behalte meine Wohnung aktuell nur noch, weil meine Sachen sonst nirgends Platz haben", erklärt Paulina in ihrer Story. In Zukunft könnten sich die beiden sogar vorstellen, sich auf die Suche nach einem Haus zu machen. "Aber alles mit der Zeit", betont die ehemalige Köln 50667-Darstellerin.

Paulina und Tommy sind bekannt aus diversen Reality-TV-Sendungen. So nahmen beide an den Formaten Ex on the Beach und Temptation Island V.I.P. teil – allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Bei der dritten Staffel von Germany Shore nahmen die beiden zum ersten Mal gemeinsam an einer Show teil und zwischen der 27-Jährigen und dem Schwimmer knisterte es heftig: Die beiden ließen sich sogar zu hemmungslosem Sex vor der Kamera hinreißen. "Das war tatsächlich schon der beste Sex, den ich bisher im Fernsehen hatte", schwärmte Paulina nach dem Schäferstündchen.

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Jahr 2024

