"Kampf der Realitystars": So sehr vermisste Isi ihren Mann!

Isabel Glück packt aus! Für die Ballermannsängerin ist das Abenteuer Kampf der Realitystars vorbei. Sie wurde von Chris Manazidis und Heike und Heidi Kapuste rausgewählt. Die Beauty zeigte sich nach dem Exit tapfer und erklärte, direkt ihren Ehemann Carlos anrufen zu wollen. "Ich hatte so viel zu erzählen und ich habe mich so doll gefreut, endlich zu allen Themen seine Meinung zu hören. Das war Balsam für die Seele!", erklärt sie nun Promiflash. Ihr Liebster ist also in allen Lebenslagen ihre Bezugsperson.

In der Sala war dies der Hobbymusiker Calvin Kleinen (32). Sie tauschten sich stets miteinander aus und verstanden sich super – der Blondschopf wollte sogar einen gemeinsamen Song mit der 33-Jährigen rausbringen. Auch sie ist davon nicht abgeneigt: "Noch ist leider kein konkreter Song geplant, aber dass wir musikalisch etwas zusammen machen wollen, steht fest!" Jetzt steht aber erst mal noch die restliche Ausstrahlung der Show an.

Im Gegensatz zu Isi ist Calvin noch dabei und hat die Chance, den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Mit ihm kämpfen unter anderem noch Maurice Dziwak und Aleksandar Petrovic (33) um das Preisgeld von 50.000 Euro. Vor allem Letzterer sorgte in der vergangenen TV-Folge für Unterhaltung pur, beziehungsweise liebten die Zuschauer die Produktion dafür, dass der Realitystar gefiltert wurde. "Dieser Pferdekopf macht mich fertig", lachte ein amüsierter User auf X.

RTLZWEI Isi Glück bei "Kampf der Realitystars" 2024

RTLZWEI Aleksandar Petrovic und Maurice Dziwak bei "Kampf der Realitystars"

