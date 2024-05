Beef eskaliert bei Fame-Fighting-Stars Bobby und Nico Nizou!

Mitten in der Pressekonferenz zu Fame Fighting Challenger gingen Bobby Chamberz und sein Gegner Nico Nizou aufeinander los! Bei ihrem ersten Treffen flogen direkt die Fetzen, wie Bild berichtete. "Ich habe etwas sehr Schönes für dich dabei, weil ich weiß, dass du halber Franzose bist", provozierte Bobby seinen Konkurrenten und holte ein Baguette unter dem Tisch hervor. "Ich habe eigentlich schon gefrühstückt, aber das kommt jetzt richtig gut", führte der Personaltrainer fort und biss genüsslich in das Brot. Nico störte die Provokation nicht und konterte angesichts der mexikanischen Wurzeln seines Boxgegners: "Respekt an meinen tätowierten Taco, dass er mit mir in den Ring geht."

Doch dieser kleine Schlagabtausch war noch nicht das Ende: Die Stimmung kochte erneut hoch, nachdem die beiden sich gegenübergestanden und sich in die Augen geschaut hatten. Bobby boxte den Love Island-Star gegen die Brust, was ihn provozierte. Der Fame Fighting-Gründer Eugen Lopez musste dazwischengehen und die beiden trennen. Bis zu ihrem Aufeinandertreffen im Ring sind es nur noch wenige Tage, dann boxen die beiden Realitystars um den Sieg.

Zwischen den beiden herrscht schon länger dicke Luft: Bei einem Klubabend kam es zu Streitigkeiten. "Ich kam in den Klub rein [...] und er saß neben einem Mädchen, das ich kannte. Sie fand mich attraktiv und er war anscheinend so eifersüchtig, dass er mir dann immer die bösen Blicke zugeworfen hat", erklärte Bobby gegenüber Bild. Obwohl keiner von ihnen mehr Kontakt zu der Unbekannten hat, haben sie ihren Streit noch nicht beigelegt.

