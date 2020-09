Prinzessin Elisabeth (18) geht den nächsten Schritt in ihrer Lebenslaufbahn! Das älteste Kind des belgischen Königspaares Philippe (60) und Mathilde (47) steht auf Platz eins in der belgischen Thronfolge. Doch bis es so weit ist, investiert die Blondine ihre Zeit offenbar vor allem in Bildung. Nach ihrem Studium in Wales will die Royal-Lady jetzt neues Terrain betreten: Elisabeth beginnt eine Ausbildung an der königlichen Militärakademie!

Laut einem Bericht von Hello! soll Elisabeth damit in die Fußstapfen ihres Vaters König Philippe treten, der die Brüsseler Militärschule von 1978 bis 1981 besuchte. Die Bildungseinrichtung sei für die Ausbildung von Offizieren in Belgien in den vier Bereichen der Verteidigung zuständig: Armee, Luftwaffe, Marine und Sanitätsdienst. Somit werde die 18-jährige Thronfolgerin hinsichtlich der militärischen Befugnisse, die ihr Land betreffen, optimal ausgebildet.

In einem Video der belgischen Streitkräfte sind die insgesamt 170 Offiziersanwärter an ihrem ersten Schultag zu sehen, darunter auch Prinzessin Elisabeth. Bereits im Mai hatte der belgische Königspalast via Instagram verkündet, dass sich Elisabeth auf die Ausbildung in der Militärschule vorbereite. Dazu wurde ein Schnappschuss von der 18-Jährigen beim Joggen veröffentlicht.

Getty Images Mathilde von Belgien und König Philippe der Belgier in Tokio im Jahr 2019

Getty Images Prinzessin Elisabeth im Juli 2020

Instagram / belgianroyalpalace Prinzessin Elisabeth im Mai 2020

