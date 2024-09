Prinzessin Elisabeth von Belgien studiert jetzt in Havard

Prinzessin Elisabeth (22) von Belgien studiert jetzt in den Vereinigten Staaten. Die zukünftige Königin wird dort in Havard den Masterstudiengang "Public Policy" belegen. Das Königshaus veröffentlichte auf seinem offiziellen Instagram-Account niedliche Schnappschüsse der jungen Adligen, die sie an ihrem ersten Tag an der renommierten Universität zeigen. "Hallo USA! Prinzessin Elisabeth hat ihren Master in Public Policy begonnen", lautet die Bildunterschrift. Elisabeth trägt auf den Aufnahmen ein lässiges Outfit und grinst sichtlich glücklich in die Kamera.

Der Beitrag wird von Royal-Fans fleißig kommentiert. "Willkommen in den Vereinigten Staaten, Ihre Königliche Hoheit!" oder "Wir sind so stolz auf sie" lauten unter anderem zwei positive Stimmen. Ein User scherzt: "Stell dir vor, du freundest dich mit ihr an und findest dann heraus, dass sie die Kronprinzessin von Belgien ist".

Erst im Juli feierte Elisabeth ihren Bachelor-Abschluss an der Universität Oxford. Dort hatte die 22-Jährige Geschichte und Politik studiert. Auch von diesem besonderen Tag veröffentlichte der belgische Palast Aufnahmen. Auf den Fotos präsentiert sich die Absolventin in bester Laune. Natürlich waren auch ihre Eltern, König Philippe (64) und Königin Mathilde (51), vor Ort, um ihre Tochter zu unterstützen.

Prinzessin Elisabeth von Belgien, Oktober 2023

Prinzessin Elisabeth von Belgien, Oktober 2022

