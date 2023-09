Prinzessin Elisabeth von Belgien wird zur Offizierin ernannt

Prinzessin Elisabeth (21) feiert einen besonderen Meilenstein! Die älteste Tochter des belgischen Königs Philippe (63) und seiner Frau Mathilde (50) besuchte nach ihrem Schulabschluss eine Militärakademie. Bereits 2021 schloss die Thronfolgerin ihre dortige Ausbildung ab, ist aber auch weiterhin militärisch involviert: So nimmt der royale Spross beispielsweise jeden Sommer an einem Militär-Camp teil. Jetzt wird ihr Fleiß belohnt: Im Rahmen einer Zeremonie wird Elisabeth als Offizierin vereidigt!

Die festliche Vereidigung fand am Dienstag an der königlichen Militärakademie in Brüssel statt. Wie Daily Mail berichtet, schwor die 21-Jährige im Rahmen der Zeremonie dabei "Treue zum König, Gehorsam gegenüber der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes" und wurde anschließend zur Offizierin ernannt. Natürlich war auch Elisabeths Familie dabei: Stolz posierte König Philippe danach mit seiner Ältesten, die in ihrer Uniform in die Kamera strahlte.

Auch Elisabeths Geschwister Prinz Gabriel (20), Prinz Emmanuel (17) und Prinzessin Eléonore (15) unterstützten sie an ihrem besonderen Tag. Ihr jüngerer Bruder Gabriel glänzte dabei sogar in derselben Militäruniform wie sie: Er besucht nämlich seit 2022 Ende wie seine Schwester die Militärakademie.

