Wer feiert denn hier so elegant Weihnachten? Während die meisten Royal-Fans immer bestens über die britische Königsfamilie informiert sind, stehen andere europäische Blaublüter weniger häufig in der Presse. Vor allem die belgischen Prinzen und Prinzessinnen halten sich oft bedeckt. Jetzt hat der belgische Palast einige Fotos der gesamte königlichen Familie veröffentlicht – aber wer genau posiert hier eigentlich vor dem Weihnachtsbaum?

In jedem Jahr findet im Königlichen Palast in Brüssel ein traditionelles Weihnachtskonzert statt. Auch am vergangenen Mittwoch hat sich dafür die gesamte Königsfamilie dort versammelt. Vor allem König Philippe und Königin Mathilde (46), in der Mitte des Gruppenfotos, dürften den meisten Royal-Liebhabern bekannt sein. Die sonst eher schlicht gekleidete Königin besticht auf dem Bild mit ihrem bunt gemusterten Blumenkleid. Außen rechts strahlt Thronfolgerin Prinzessin Elisabeth (18) in einem roten Jumpsuit aus Samt, daneben schaut ihr jüngerer Bruder Prinz Emmanuel (14) in die Kamera. Prinz Gabriel (16) und Nesthäkchen Prinzessin Eléonore (11) stehen links neben ihren Großeltern und nehmen auf dem seltenen Familienfoto eindeutig den Ehrenplatz ein. Der ehemalige König Albert II. (85), der 2013 abgedankt ist, und dessen Frau Königin Paola (82) sitzen auf zwei goldenen Stühlen inmitten ihrer Liebsten.

Auch König Philippes jüngster Bruder Prinz Laurent (56), dessen Frau Claire und die gemeinsame Tochter Prinzessin Louise (links im Bild) sind zu dem traditionellen Konzert erschienen. Der weihnachtliche Schnappschuss wird von König Philippes Schwester Prinzessin Astrid und deren Mann Prinz Lorenz (rechts im Bild) komplettiert. Ganz vollständig ist die belgische Königsfamilie damit allerdings nicht. Astrids fünf Kinder und ihre Enkelin Prinzessin Anna Astrid fehlten bei dem Weihnachtskonzert.

MEGA Der belgische König Philippe und die Königin Mathilde mit ihren Kindern

ISOPIX / Isopix / ActionPress Prinz Emmanuel, Prinzessin Elisabeth, Königin Mathilde und König Philippe in Brüssel

MEGA Die belgische Königsfamilie beim jährlichen Weihnachtskonzert in Brüssel

