Prinzessin Elisabeth feiert ihren Universitätsabschluss!

Drei Jahre Studium enden bei Prinzessin Elisabeth (22) endlich mit ihrem Abschluss! An der Universität Oxford studierte sie Geschichte und Politik und hat jetzt ihren Bachelor in der Tasche. Zum feierlichen Tag teilt der belgische Palast auf Instagram eine Reihe von Bildern, die die Zeremonie zeigen. Dabei wirkt die Royal sehr stolz, während sie ihr Bachelor-Gewand mit passender Kopfbedeckung trägt. Sie strahlt gemeinsam mit ihren Kommilitoninnen bei der Vergabe der Urkunden und wird danach herzlich von ihrer Familie in den Arm genommen.

Der große Meilenstein wird von ihrer ganzen Familie gefeiert, wie man auf den Bildern auf der Plattform sieht. Der Stolz auf die 22-Jährige ist ihnen deutlich anzusehen. An ihrem wichtigen Tag wird sie von ihren Eltern König Philippe (64) und Königin Mathilde (51) unterstützt sowie von ihren Geschwistern Prinz Emmanuel (18) und Prinzessin Eléonore (16). Ihr Bruder Prinz Gabriel (20) kann nicht anwesend sein – er war wegen seines Dienstes im Sommerlager der königlichen Militärschule verhindert.

Doch lange wird Elisabeth nicht Ruhe haben, denn ihre Unilaufbahn ist noch nicht abgeschlossen. Wie der belgische Palast auf seiner offiziellen Webseite De Belgische Monarchie angekündigte, wird die künftige Königin demnächst in die USA ziehen. Dort wird sie ihren Master an der renommierten Harvard Universität in Public Policy anstreben. Auf die kommenden zwei Jahre wird sich die Prinzessin sicherlich freuen, genauso wie über den kürzlich erhaltenen Ehrenpreis eines Austauschprogramms des US-Außenministeriums.

